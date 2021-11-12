МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направит в правительство и Минэнерго комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо, сообщила пресс-служба ведомства. Цена зимнего дизельного топлива на бирже в России отступила от рекорда

"По итогам заседания Биржевого комитета ФАС России нефтяным компаниям рекомендовано направить в ведомство результаты проработки вопроса увеличения объемов производства и реализации зимнего и межсезонного дизельного топлива на внутренний рынок Российской Федерации. После анализа поступивших предложений антимонопольная служба направит комплекс мер по стабилизации цен на дизельное топливо в правительство РФ и Минэнерго", — говорится в сообщении.

В пятницу стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже чуть снизилась относительно своего рекорда, достигнутого накануне, при этом межсезонный и летний продолжают бить рекорды четвертый день подряд.

Минэнерго России связывает текущий рост биржевых цен на зимнее дизельное топливо с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. Переход на зимние сорта топлива, который ранее также подстегивал рост цен, уже завершается. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита зимнего дизельного топлива.