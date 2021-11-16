НУР-СУЛТАН, 16 ноя — ПРАЙМ. Правительство России, Минфин и Минэнерго прорабатывают предложения касательно корректировки топливного демпфера на будущий год, но никаких решений пока не принято, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Цена фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов растёт более чем на 3%

"Минфин и Минэнерго изучают вопрос по корректировке демпфера. Решение никаких нет. Мы этот вопрос рассматриваем", — сказал вице-премьер.

"Мы проводили совещания с нефтяными компаниями, с экспертами. Есть ряд предложений, которые сейчас прорабатывает Минэнерго. Мы, безусловно, должны прогнозировать ситуацию на следующий год. Но наша задача состоит в том, чтобы обеспечить сохранение цен на уровне не выше инфляции. И правительство в этом направлении будет всё делать", — добавил Новак.