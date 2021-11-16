МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Стоимость зимнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) вновь выросла, обновив рекордные показатели, свидетельствуют итоги торгов. Цены фьючерсов на газ в Европе растут на 10,7%

Цена зимнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России во вторник выросла на 0,73%, до 61 528 рублей за тонну. В начале месяца она дорожала четыре дня подряд, а 11 ноября достигла исторического максимума в 61 275 рублей. Межсезонное дизельное топливо подешевело на 1,4%, до 53 825 рублей за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива показала снижение на 1,32% и составила 52 378 рублей.

Бензин продолжил дешеветь седьмой торговый день подряд. Цена Аи-92 опустилась по итогам торгов во вторник на 1,81%, до 50 582 рублей за тонну, а Аи-95 — на 1,58%, до 52 104 рубля.

Цена мазута выросла на 0,56%, составив 25 146 рублей за тонну, сжиженных углеводородных газов (СУГ) — на 5,73%, до 38 460 рублей.

Авиакеросин также подорожал: его цена выросла на 0,28%, до 58 431 рубля за тонну. Таким образом, его стоимость все больше приближается к рекордному уровню в 58 513 рублей за тонну, достигнутому 9 ноября.

Стоимость дизельного топлива начала активно расти на бирже с середины октября, в ноябре ускорив рост до рекордных значений. Минэнерго России связывало такую динамику с ажиотажным спросом трейдеров, ожидающих повышенного спроса, а также дорогой нефтью и нефтепродуктами в мире. При этом в министерстве заверяют, что спрос на топливо в России среди автовладельцев удовлетворяется. В то же время топливный бизнес России предупреждал, что есть риски сезонного дефицита.