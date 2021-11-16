АБУ-ДАБИ (ОАЭ), 16 ноя — ПРАЙМ. Справедливая цена на бензин в мире составляет 70 центов на литр, все, что выше, является следствием избыточных налогов конкретных стран, считает министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Цена зимнего дизеля на бирже выросла до новых рекордных значений

В ходе выступления на конференции ADIPEC он выразил мнение, что обвинения США в том, что ОПЕК манипулирует ценами на нефть и виновата в высокой стоимости бензина в стране, несправедливы.

"Сейчас все говорят о ценах для потребителей. Я предлагаю вам посмотреть, во многих этих странах, как сильно выросла цена на сырьевой товар по сравнению с ценой на скважине? И вы увидите, что справедливая цена на бензин, и я скажу это, потому что думаю, что то, как у нас в ОАЭ, это справедливое положение вещей. А также в других странах залива. Если вы уберете все эти избыточные налоги, то сегодня справедливая цена 70 центов за литр", — сказал аль-Мазруи.

"Если вы платите что-то сверх этого, то не вините нас. Это все избыточные налоги, которые существуют в конкретной стране. И я думаю, что страны, такие как Индия и другие, должны сократить эти налоги, чтобы ослабить нагрузку на потребителей. Если цены на 200% или 300% выше, чем реальная цена сырья с учётом прибыли, то это то, над чем этим странам нужно подумать", — добавил он.

Министр заявил, что если бы ОПЕК и ОПЕК+ не было, то на рынке нефти случилось бы то же самое, что на рынке газа. "У нас был бы хаос… Это очевидно", — заключил аль-Мазруи.

Соединенные Штаты в последнее время неоднократно выступали с призывом к ОПЕК+ "стабилизировать" рынок. Поводом служат достаточно высокие цены на нефть, которые, по мнению Вашингтона, привели к удорожанию бензина в стране. Американские власти надеются, что более интенсивный рост добычи альянса помог бы решить проблему с удорожанием топлива. Однако ОПЕК+ пока предпочитает придерживаться своего курса.

Средняя цена бензина в США сейчас составляет около 3,411 доллара за галлон (около 90 центов за литр). Ранее сообщалось, что стоимость бензина достигла максимума с 2014 года. Рекорд же, по данным портала AAA, был установлен в 2008 году, когда средняя цена поднялась до 4,114 доллара за галлон (около 1,05 доллара).

По данным Росстата, за неделю с 1 по 8 ноября, средняя цена на бензин в России выросла на 6 копеек и составила 49,37 рубля за литр (около 69 центов за литр).