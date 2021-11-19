МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Цены на топливо на АЗС, подключенных к сервису "Яндекс.Заправки", могут повысится, рассказали "Известиям" в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении "Опоры России". Власти Японии будут выплачивать компенсации для сдерживания цен на бензин

Руководитель "Яндекс.Заправок" Роман Прудников в начале ноября обратился с письмом в одну из сетевых компаний и сообщил, что плата за использование сервиса поднимется с декабря нынешнего года на 1,2%. В настоящий момент платформа взимает с АЗС 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% в зависимости от контракта. В письме указывается, что новые тарифы составят 2,99% плюс НДС или 3,59%.

Повышение комиссии на дополнительные 1,2% сегодня неподъемно для независимых АЗС, считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В 2021 году заправочный бизнес столкнулся со значительным ростом оптовых цен и дефицитом предложения зимнего дизеля. Сейчас же в условиях оптово-розничного диспаритета заправщики и без повышения комиссионных работают в минус, заявил глава союза.

По его мнению, с увеличением размера комиссии продолжить работать с приложением смогут лишь крупные компании, способные компенсировать убыточность своих заправочных сетей иными доходами, тогда как независимые заправщики будут вынуждены или увеличивать цены, или прекращать работать с "Яндексом".

На текущий момент в стране насчитывается около 24 тысячи АЗС. Из них 8 тысяч подключены к сервису. Ежемесячно с его помощью заправляются около 4,5 миллиона раз, сообщают в "Яндексе". Увеличение цен в компании объясняют необходимостью повышения качества работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения. При этом в ФАС заявили, что примут меры, если выявятся нарушения законодательства.