МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Комиссия сервиса "Яндекс.Заправки" не влияет на цену топлива для конечного покупателя, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. АЗС могут повысить цены из-за "Яндекса"

Ранее в пятницу газета "Известия" сообщила, что в Российском и Независимом топливных союзах, а также в региональном отделении "Опоры России" рассказали о возможном росте цен на топливо на АЗС, подключенных к сервису "Яндекс.Заправки". Издание отмечает, что в начале ноября "Яндекс" разослал владельцам заправок письма о том, что тарифы на использование приложения повышаются на треть с 1 декабря, что обусловлено необходимостью улучшения работы серверной части и обеспечения скорости функционирования приложения.

"Комиссия "Яндекс.Заправок" — это скидка сервису за объем заказов, на ней мы и зарабатываем. Такую скидку дают абсолютно все поставщики топлива своим крупным партнерам. И, конечно, она никак не повышает цену бензина для конечного покупателя", — приводятся в сообщении слова руководителя сервиса Романа Прудникова.

Он добавил, что с самого начала работы сервиса (с 2019 года) комиссия составляла 1,99%, при этом в прошлом квартале через "Яндекс.Заправки" российские автомобилисты приобрели более 330 миллионов литров топлива, и с ростом этих объемов выросли затраты сервиса, в том числе на поддержку приложения, серверные мощности для обработки заказов, оплату специалистов, банковское обслуживание. В ОАЭ назвали справедливую цену бензина

Прудников также отметил, что в октябре сервис начал обсуждать с АЗС увеличение скидки и достиг договоренности об этом с большинством партнеров, а формальное письмо, согласно которому стороны договорились о повышении скидки с 1,99% до 2,99%, и было направлено 1 ноября.

"Повторюсь: ничего удивительного в этом нет, скидка за объем — абсолютно нормальный рыночный механизм. Наша комиссия — это не наценка на литр бензина, а скидка с него. Поэтому утверждение о том, что наши действия могут привести к росту цен на бензин в стране, не имеют под собой никаких оснований и являются манипуляцией", — заключил Прудников.