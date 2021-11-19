МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Рост тарифов сервиса "Яндекс.Заправки" приведет к снижению чистой маржи продаж топлива на АЗС, однако цены продолжат расти в рамках инфляции, прокомментировала РИА Новости руководитель проектов "Петромаркета" Анна Лишневецкая. "Яндекс.Заправки" опровергли данные о росте цен на бензин из-за комиссии

Владельцы небольших сетей АЗС получили уведомления от "Яндекс.Заправок" о повышении с декабря платы за услуги сервиса, что в условиях практически отрицательной рентабельности работы сетей сегодня неприемлемо, заявил РИА Новости ранее в пятницу президент Российского топливного союза (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка) Евгений Аркуша.

"Рост тарифов повысит операционные издержки продажи топлива на АЗС и приведет к снижению чистой маржи розничной реализации топлив. При этом розничные цены на топливо продолжат расти с темпом инфляции, которым ограничен их рост регулятором", — считает Лишневецкая.

Эксперт отмечает, что уже очень длительное время на АЗС в России наблюдается убыточность торговли автобензином: Аи-92 — с двадцатых чисел января, а дизельным топливом — с апреля. По ее оценкам, на 18 ноября средняя по РФ чистая маржа продажи в рознице 92-ого бензина составила минус 0,5 рубля на литр, а летних сортов дизтоплива (включая межсезонное) — минус 1,2 рубля на литр.

Как следует из уведомления "Яндекс.Заправки", сейчас тариф платформы по договору оказания услуг составляет 1,99% плюс НДС от сумм платежей через приложение или же 2,39% по договору купли-продажи топлива. Новые тарифы с 1 декабря вырастут до 2,99% плюс НДС или 3,59%. При этом газета "Известия" заявила, что в РТС и Независимом топливном союзе, а также в региональном отделении "Опоры России" рассказали о возможном росте в связи с этим цены топлива на АЗС.