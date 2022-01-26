МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды достигли новых ценовых максимумов, свидетельствуют итоги торгов. Дюков пояснил, как можно минимизировать последствия роста цен на нефть

Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла в среду на 1,29% — до 55 659 рублей за тонну, достигая своего максимума второй день подряд. Также шестой торговый день подряд обновляет рекорд и стоимость межсезонного дизельного топлива, составив 57 497 рублей (плюс 0,79%). Зимнее топливо тоже выросло в цене — на 0,34%, до 61 711 рублей.

Авиакеросин также обновил свой рекорд, достигнутый 17 января. По итогам торгов в среду его цена выросла на 0,92%, да 61 436 рублей за тонну.

Бензин Аи-92 подешевел на бирже на 0,27%, до 51 596 рублей за тонну. При этом Аи-95 стал дороже на 0,03%, его стоимость достигла 55 176 рублей. Минэнерго России объяснило рост биржевых цен на бензин в начале года

Мазут опустился в цене на 1,01%, до 28 690 рублей за тонну.

При этом сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочили в цене на бирже на 12,52% — до 30 188 рублей за тонну, после обвала накануне и третий день подряд изменяясь на двузначные величины процентов.