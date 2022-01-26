Цена авиакеросина на бирже выросла до рекордных 61 436 рублей за тонну, дизеля - до 55 659 рублей
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина, а также летнего и межсезонного дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды достигли новых ценовых максимумов, свидетельствуют итоги торгов.
Цена летнего дизельного топлива по территориальному индексу Европейской части России выросла в среду на 1,29% — до 55 659 рублей за тонну, достигая своего максимума второй день подряд. Также шестой торговый день подряд обновляет рекорд и стоимость межсезонного дизельного топлива, составив 57 497 рублей (плюс 0,79%). Зимнее топливо тоже выросло в цене — на 0,34%, до 61 711 рублей.
Авиакеросин также обновил свой рекорд, достигнутый 17 января. По итогам торгов в среду его цена выросла на 0,92%, да 61 436 рублей за тонну.
Бензин Аи-92 подешевел на бирже на 0,27%, до 51 596 рублей за тонну. При этом Аи-95 стал дороже на 0,03%, его стоимость достигла 55 176 рублей.
Мазут опустился в цене на 1,01%, до 28 690 рублей за тонну.
При этом сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочили в цене на бирже на 12,52% — до 30 188 рублей за тонну, после обвала накануне и третий день подряд изменяясь на двузначные величины процентов.
https://1prime.ru/gasoline/20220126/835893316.html