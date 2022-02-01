МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Стоимость авиакеросина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов первого дня февраля достигла нового исторического ценового максимума, свидетельствуют итоги торгов. Средняя цена Urals в январе выросла в 1,6 раза в годовом выражении

Цена авиакеросина по территориальному индексу Европейской части России выросла во вторник на 0,2%, до 61 560 рублей за тонну, превысив прошлый максимум. А с начала года его стоимость уже несколько раз обновила исторические рекорды.

При этом все остальные виды ГСМ во вторник подешевели на бирже.

Так, стоимость зимнего дизельного топлива опустилась на 0,8%, до 60 613 рублей за тонну, межсезонного — на 0,87%, до 57 257 рублей, а летнего — на 0,38%, до 55 942 рублей.

Бензин марки Аи-92 подешевел по итогам торгов на 1,3%, до 50 682 рублей за тонну, Аи-95 — на 1,22%, до 54 248 рублей.

Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) опустилась на 1,46%, до 23 951 рубля. Мазут потерял в цене 0,3%, его стоимость составила 30 171 рубль за тонну.