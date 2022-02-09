МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на дизельное топливо в России за неделю с 28 января по 4 февраля упала впервые с сентября 2021 года и сразу на 25 копеек, до 54,62 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Запасы нефти в США за неделю неожиданно упали

Последний раз цена дизельного топлива снижалась в сентябре 2021 года, тогда оно подешевело на 7 копеек, до 50,62 рубля.

Средняя стоимость бензина за отчетный период составила 50,86 рубля за литр, увеличившись также на 25 копеек. В частности, цена Аи-92 не изменилась, оставшись на уровне 47,56 рубля за литр, Аи-95 подорожал на 8 копеек, до 51,58 рубля. А стоимость литра бензина Аи-98 достигла 59,9 рубля, увеличившись на 21 копейку.

Рост цен на бензин был отмечен в 31 субъекте РФ. Более всего он подорожал в Кемеровской и Челябинской областях – на 0,5%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в 21 субъекте РФ. Более всего он подешевел в Республике Коми – на 0,7%. В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – снизились на 0,1%.Производство бензина в России с 31 января по 6 февраля снизилось на 0,3% по сравнению с предыдущей неделей, до 808,2 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 4,7%, до 1,596 миллиона тонн.

Также Росстат подвел итоги января. Стоимость бензина в январе по сравнению с декабрем выросла на 0,9%, дизельного топлива — на 1,7%. Газомоторное топливо подешевело сразу на 3,8%. При этом инфляция в России за январь составила 0,99%.