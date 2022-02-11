МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект о донастройке демпфирующего механизма, направленного на сглаживание роста цен на топливо на внутреннем рынке, что позволит удержать рост цен на АЗС в рамках инфляции в 2022-2024 годах, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Все изменилось. На рынке нефти началась война

"Правительство РФ одобрило законопроект о корректировке демпфера, подготовленный Минфином совместно с Минэнерго для сдерживания роста цен на моторные топлива на внутреннем рынке", — сказал замминистра, добавив, что за счет увеличения выплат от государства нефтяные компании смогут "обеспечить сохранение динамики цен на заправках для автолюбителей в пределах инфляции в 2022-2024 годах".

Как пояснил Сазанов, решение о донастройке демпфера было принято на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России.

Что касается параметров обновлённого механизма, то законопроектом увеличивается размер компенсации нефтекомпаниям разницы между экспортной и индикативной ценой топлива – с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Также уменьшается допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%. Если цена будет выше этого уровня, демпфирующая надбавка обнуляется.

Демпфер для цен на топливо планируется скорректировать с 1 апреля 2022 года, дополнительные расходы бюджета РФ на это в 2022-2024 годах оцениваются в 650,7 миллиарда рублей, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера для защиты внутреннего топливного рынка составит 650,7 миллиарда рублей за период 2022-2024 годов при их вступлении в силу с 1 апреля текущего года (примечание: расчеты при цене на нефть 80 долларов за баррель и курсе 74 рубля за доллар)", — сказал он.

При этом Минфином предусмотрена частичная компенсация расходов бюджета за счет корректировки НДПИ, через которую будет компенсировано порядка 50%, сообщил Сазанов.

"Это отвечает задаче сохранения стабильности доходов бюджета для исполнения всех расходных обязательств государства, в том числе социальных", — добавил он.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.