МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Запасы бензина в России за неделю с 8 по 14 февраля выросли на 3,5%, до 1,902 миллиона тонн, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, подведомственного Минэнерго). Как рассказали РИА Новости в исследовательской группе "Петромаркет", это максимум с июля-августа 2019 года. Розничная цена на дизель в России за неделю выросла

"Уровень запасов автобензина в 1,9 миллиона тонн — это действительно высокий уровень. По нашим оценкам, последний раз такой уровень запасов наблюдался в конце июля-августе 2019 года", — прокомментировала статистику руководитель проектов "Петромаркета" Анна Лишневецкая.

Запасы дизельного топлива в России за отчетный период выросли также на 3,5%, до 3,564 миллиона тонн.

Отгрузки бензина на внутренний рынок за период с 9 по 15 февраля по сравнению с предыдущей неделей не изменились — 675 тысяч тонн, дизтоплива — выросли на 1,1%, до 937 тысяч тонн. При этом производство бензина, по данным ЦДУ ТЭК, выросло за неделю на 6,2% — до 833 тысяч тонн, а дизельного топлива — на 4,1%, до 1,618 миллиона тонн.

Остатки бензина в стране в середине января 2021 года опустились до минимума за последние шесть лет — 1,2 миллиона тонн. На этом фоне Минэнерго РФ рекомендовало топливным компаниям нарастить запасы бензина до 1,6-1,7 миллиона тонн к 1 мая 2021 года для снабжения рынка, и эта цель была выполнена досрочно.

Нефтебазы и НПЗ хранят товарные остатки топлива на случай непредвиденных расходов или возникновения сложностей с обеспечением топливом — например, на время ремонта нефтеперерабатывающих заводов или перед посевным периодом.