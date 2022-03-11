МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Бензин дешевеет на заправках в регионах России, в частности, в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае, из-за снижения биржевых оптовых цен, пишет РБК со ссылкой на представителей сетей. Средняя цена на бензин в США поднялась до очередного рекорда

"Наблюдается снижение цен на заправках, особенно тех, которые принадлежат независимым сетям, покупающим бензин на бирже — через трейдеров или напрямую. В частности, с 1 по 5 марта цены на топливо снизили в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае", — пишет издание.

Отмечается, что падение цен на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже началось на прошлой неделе. С 28 февраля по 5 марта цена бензина АИ-92 упала на 11,6%, а АИ-95 — на 9,6%. Дизтопливо подешевело примерно на 12%. На этой неделе падение оптовых цен продолжилось.

"Бензин сейчас дешевеет на тех независимых АЗС, где он стоил значительно дороже, чем у крупных нефтяных компаний", — рассказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По его данным, эта тенденция наблюдается во многих регионах от Приморья до Центральной России, это стало возможно благодаря снижению биржевых оптовых цен.

Вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев пояснил, что снижение цен на бензин связано с тем, что крупные нефтяные компании увеличили поставки топлива на биржу, нарастив его производство и сократив экспорт, а белорусские производители начали поставлять бензин и дизельное топливо на российский рынок, хотя ранее традиционно отправляли его на рынки Украины и Прибалтики.

Ранее глава ФАС Максим Шаскольский заявил, что из-за снижения оптовых цен на топливо, отсутствия проблем с логистикой и достаточного количества запасов видит предпосылки для снижения розничных цен.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. В результате за неделю с 28 февраля по 5 марта цена Аи-92 упала на 11,6%, а Аи-95 — на 9,6%. Дизельное топливо подешевело за этот период примерно на 12%. На текущей неделе снижение биржевых цен продолжилось.