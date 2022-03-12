МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Бразильцы из приграничного с Аргентиной региона на фоне повышения цен в своей стране чаще едут заправляться к соседям — на заправках выстроились очереди, а объем продажи иностранцам ограничен, сообщил портал G1. В России дешевеет бензин

"После повышения цен на бензин на 18,8%, объявленного Petrobras, бразильцы из Фос-ду-Игуасу в западной Паране в четверг столкнулись с очередями на заправках в Аргентине. По другую сторону границы литр бензина в среднем стоит 4,50 реала, а в Фосе некоторые заведения уже берут более 7 реалов за литр", — говорится в материале на сайте издания.

Каждый иностранный автомобиль в Пуэрто-Игуасу теперь ограничен в покупке 15 литрами топлива, сообщает СМИ.

Президент США Джо Байден во вторник объявил о запрете на импорт российских энергоносителей. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что отказ от российской нефти приведёт к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет всплеск цен до 300 долларов за баррель и более. Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо отметил, что текущая ситуация на рынке нефти демонстрирует, что страны не должны делать мировую энергетику заложницей своих политических и иных разногласий.