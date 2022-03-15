МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) во вторник вновь заметно выросла, свидетельствуют данные торгов. Цены третий день отыгрывают предыдущее почти двухнедельное падение. Американцы недовольны подорожанием бензина после антироссийских санкций

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов вторника выросла на 5,06% — до 42 098 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 3,26% — до 44 598 рублей за тонну.

Дизельное топливо тоже дорожает, но не так быстро. Так, стоимость летнего дизеля выросла на 1,89% — до 47 389 рублей за тонну, межсезонного — на 2,03%, до 48 018 рублей, а зимнего — на 1,29%, до 48 543 рублей.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин на бирже подешевел почти на четверть, но 11 марта цены начали коррекцию вверх.

Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, снижение было связано с ростом ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным" ценам.