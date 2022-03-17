МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россия входит в число стран с самым дешевым бензином в мире, в США, где цены сейчас на историческом максимуме, он стоит почти в 3 раза дороже, однако не является самым дорогим — это лишь 83 строчка из 170 стран, отслеживаемых порталом GlobalPetrolPrices. Биржевая цена бензина в России растет пятый день подряд

По данным портала, на 14 марта Россия занимает 11-ю строчку по стоимости бензина с октановым числом 95. Цена галлона в РФ составляет 1,631 доллара, или 0,431 доллара за литр. США при этом находятся на 83-й строчке: галлон аналогичного бензина там стоит 4,689 доллара, или 1,239 доллара за литр.

Самый дешевый бензин при этом в Венесуэле — всего 0,095 доллара за галлон, Ливии — 0,132 доллара и Иране — 0,194 доллара. Опережают Россию также Сирия, Алжир, Ангола, Кувейт, Казахстан, Нигерия, Туркмения. Самый дорогой бензин в Гонконге — там галлон можно купить за 10,898 доллара, в Монако — за 9,375 доллара, в Нидерландах — за 9,205 доллара.

Тем не менее, если оценивать показатель по покупательской способности (портал подразумевает под данным показателем процент ежемесячного дохода, который уходит на заправку бензином 40-литрового бака), в этом случае США сразу поднимаются на 4-ю строчку. Американцы тратят на бензин всего 0,9% дохода в месяц, меньше только в Люксембурге (0,8%), Кувейте (0,7%) и Катаре (0,6%). Россия по данному показателю занимает 17-е место, россияне тратят на бензин 2% своего ежемесячного дохода. В Госдуме предложили регулировать цены на топливо и продукты

Розничные цены на бензин в США растут с декабря 2020 года, когда они составляли 2,2 доллара за галлон, или 0,58 доллара за литр в среднем по месяцу. Вашингтон неоднократно винил в этом старны ОПЕК+, упрекая их в намеренном раздувании цен на нефть. Одновременно Соединенные Штаты просили альянс скорректировать свою стратегию по контролю предложения на рынке нефти так, чтобы снизить цены. Но эти призывы не нашли отклика в ОПЕК+.

В 2022 году цены на бензин в США продолжают расти вслед за мировыми ценами на нефть. Однако теперь Вашингтон объясняет это действиями России в геополитическом пространстве, но не антироссийскими санкциями, снизившими привлекательность нефти из РФ на международном рынке и искусственно обострившими ситуацию с предложением.

В итоге с конца февраля нефть торгуется в диапазоне 98-130 долларов за баррель, подогреваемая санкциями Запада против России из-за специальной военной операции на Украине, а также связанными с этим конфликтом рисками перебоев в поставках. В то время как Вашингтон пытается экономическими санкциями добиться изменения российской политики, люди в США ощущают последствия для своих кошельков.