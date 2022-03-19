МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно", — взывает надпись на обложке французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Темой обложки стали беженцы с Украины и повышение цен на бензин после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Lenta.ru. Вучич: новые санкции Евросоюза запрещают импорт нефти в Сербию

Неделю назад стало известно, что французские производители стремятся выработать решения, позволившие бы им обойтись без газа из России. Производители обсуждали два наихудших варианта развития событий: введение запрета на импорт российского газа в Европу и прекращение поставок "голубого топлива" по инициативе России.