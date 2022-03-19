МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. "Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно", — взывает надпись на обложке французского сатирического журнала Charlie Hebdo. Темой обложки стали беженцы с Украины и повышение цен на бензин после введения антироссийских санкций. Об этом сообщает Lenta.ru.
Неделю назад стало известно, что французские производители стремятся выработать решения, позволившие бы им обойтись без газа из России. Производители обсуждали два наихудших варианта развития событий: введение запрета на импорт российского газа в Европу и прекращение поставок "голубого топлива" по инициативе России.