МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. С конца февраля цены на российских заправках остановились после почти непрерывного роста с весны прошлого 2021 года, а в марте автомобилисты могли заметить небольшое снижение стоимости бензина, обратила внимание "Российская газета".

Это произошло на фоне общего роста цен на товары разных отраслей в России. С начала года, по подсчетам Росстата, составила 7,67%, стоимость бензина в тот же период повысилась только на 0,9%, дизельного топлива — 2,5%.

Рост цен на АЗС пришелся на январь и начало февраля 2022 года. В марте цены на бензин просели на 0,1%, а дизель — на 0,3%.

Хотя снижение цены в деньгах оказалось незначительным — сорта АИ-92 и АИ-95 подешевели на 8-9 копеек, адизельное топливо — на 14 копеек. Розничные цены показали ту динамику, которую ранее фиксировались в виде биржевых котировок, которые в России снизились, несмотря на рост мировых цен на нефть. В странах Европы цены на аналог АИ-95 с января выросли на 20-30%, до 200-300 рублей (в пересчете на нашу валюту) за литр.

Но с 10 марта биржевые котировки топлива в нашей стране опять стали расти и, неминуемо, потянут за собой цены на АЗС.

"Падение оптовых цен на топливо на бирже оказалось впечатляющим: с 24 февраля бензин подешевел за две недели на 27-29 процентов, а дизельное топливо — на 20 процентов. Это стало следствием снижения спроса на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ)", — пишет издание. К сокращению спроса привело удорожание банковского финансирования, используемого при торговых операциях покупателями, после увеличения ключевой ставки ЦБ до 20%. Наряду с этим снизился экспорт российских нефтепродуктов, это "заперло" значительные объемы топлива внутри страны. Ограничения экспорта произошли на фоне потока антироссийских санкций, которые сделали торговлю отечественными нефтепродуктами рискованной и привели к дистанцированию от их закупок со стороны традиционных покупателей.