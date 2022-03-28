ПАРИЖ, 28 мар — ПРАЙМ. Цены на топливо во Франции на прошлой неделе подорожали в среднем на 14 центов, достигнув рекордно высокой отметки, свидетельствуют данные министерства экологии страны. МИД России: ЕС санкциями против России подрывает свою экономику

Согласно официальным данным, за последние семь дней стоимость дизельного топлива в среднем подскочила на 14 центов, достигнув 2,1165 евро за литр (неделей ранее —1,9755 евро за литр), цена бензина SP95 достигла 1,9670 евро за литр (неделей ранее он стоил 1,9334 евро за литр), а бензин Super SP95 подорожал до 2,0042 евро (неделей ранее его стоимость составила 1,9737 евро за литр).

С 21 марта цены на топливо впервые начали снижаться после стремительного роста с начала года, который усугубился в конце февраля из-за событий на Украине.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.