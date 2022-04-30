МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. На сегодняшний день во многих частях Украины наблюдаются большие очереди на автозаправках, и для устранения дефицита Киев вынужден обратиться за помощью к Европе, рассказал в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru. СМИ: Путин и Зеленский приглашены на саммит G20

По словам Зеленского, мгновенного решения для устранения дефицита топлива не существует. При этом он подчеркнул, что этой проблемой должны заняться чиновники, но в настоящий момент Киев вынужден обратиться с просьбой о поставках топлива к государствам Европы.

Вместе с тем украинский лидер выразил уверенность, что систему поставок, при которой в стране не будет недостатка в топливе, удастся наладить максимум через две недели.