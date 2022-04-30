МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. На сегодняшний день во многих частях Украины наблюдаются большие очереди на автозаправках, и для устранения дефицита Киев вынужден обратиться за помощью к Европе, рассказал в своем Telegram-канале украинский президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает Lenta.ru.
По словам Зеленского, мгновенного решения для устранения дефицита топлива не существует. При этом он подчеркнул, что этой проблемой должны заняться чиновники, но в настоящий момент Киев вынужден обратиться с просьбой о поставках топлива к государствам Европы.
Вместе с тем украинский лидер выразил уверенность, что систему поставок, при которой в стране не будет недостатка в топливе, удастся наладить максимум через две недели.