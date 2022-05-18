ВАШИНГТОН, 18 мая — ПРАЙМ. Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков. В Кремле рассказали, к чему приведут пошлины на российскую нефть

Как сообщает на своем сайте американская автомобильная ассоциация, средняя цена за галлон бензина прибавила за сутки около 4 центов. Новую историческую высоту цена на топливо берет девятый день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,05 доллара. Ассоциация при этом отмечает, что не осталось ни одного штата, где цена на бензин была бы ниже 4 долларов.

Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.

Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего. Эксперты назвали "санкционным пшиком" пошлину на российскую нефть

В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года — около 3,3 доллара.

Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.