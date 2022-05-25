МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 снизились на 0,1% в период с 14 по 20 мая, марка Аи-98 и дизельное топливо также подешевели, следует из материалов Росстата. Росстат отмечает снижение цен на ряд популярных овощей

Бензин Аи-92 и Аи-95 начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Таким образом, цены на эти марки еженедельно снижаются больше 2 месяцев подряд.

В абсолютном выражении средняя стоимость бензина Аи-92 и дизеля уменьшилась на 4 копейки, составив 47,28 и 54,46 рубля за литр соответственно. Марки Аи-95 и Аи-98 подешевели на 5 копеек, до 51,34 и 60,15 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 22 субъектах РФ. Больше всего он подешевел в Республике Коми — на 4,3% и Ненецком автономном округе — на 1,7%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Республиках Тыва и Адыгея — на 0,2% и 0,1% соответственно.

В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге — снизились на 0,1%.

Производство бензина в России с 16 по 22 мая снизилось на 3,9% по сравнению с предыдущей неделей — до 764,8 тысячи тонн, а дизтоплива — на 2,8%, до 1,477 миллиона тонн. Цены производителей на бензин в России в апреле стали ниже на 11,3% по сравнению с мартом.