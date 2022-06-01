ХЕЛЬСИНКИ, 1 июн — ПРАЙМ. Цены на бензин в Эстонии достигли в среду своего исторического максимума, сообщил портал государственного телерадиовещания ERR. Bloomberg узнал о новых возражениях Венгрии по антироссийским санкциям

"В среду цены на бензин выросли до своего исторического максимума. На АЗС в Таллине 95-й бензин стоит 2,119 евро за литр, 98-й бензин — 2,169 евро, а дизель — 1,949 евро", — говорится в сообщении.

Портал отмечает, что еще в понедельник литр самого продаваемого 95-го бензина на заправочных станциях в Таллине стоил 2,079 евро, и это было предыдущим рекордом, 18 мая, когда был установлен очередной рекорд, 95-й бензин стоил 2,059 евро за литр. Цена дизельного топлива в понедельник составляла 1,889 евро за литр.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Эстонии и других европейских странах бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.

На саммите в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали шестой пакет антироссийских санкций, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не ограничивается, однако это решение "должно быть пересмотрено в скором времени". К концу года ЕС рассчитывает отказаться почти от 90% импорта российской нефти.