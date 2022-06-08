МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России в мае снизилась на 0,2% по отношению к апрелю, падая уже третий месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась, свидетельствуют материалы Росстата.

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Бензин начал дешеветь на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Цены еженедельно снижаются уже три месяца подряд. С начала года бензин в России подорожал лишь на 0,5% при инфляции за этот период в 11,8%.

Тенденция к снижению продолжилась и в июне. Так, бензин Аи-92 и Аи-95 за неделю с 28 мая по 3 июня подешевел на 1 и 4 копейки, до 47,23 и 51,27 рубля соответственно. Средние розничные цены на марку Аи-98 и дизель снизились на две копейки, составив 60,12 и 54,42 рубля.

Снижение цен на бензин за неделю было зафиксировано в 24 субъектах Российской Федерации. Больше всего он подешевел в Кировской области – на 0,9% и Ненецком автономном округе — на 0,7%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Республике Адыгея и Тюменской области (кроме автономных округов) — на 0,2%, Белгородской и Калужской областях – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%.

Производство бензина в России с 30 мая по 5 июня увеличилось на 15% по сравнению с предыдущей неделей — до 916 тысяч тонн, а дизтоплива — на 4,5%, до 1,499 миллиона тонн.