МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Телеканал Sky News сообщает, что в Великобритании впервые в истории 55 литров топлива стоит дороже 100 фунтов стерлингов. Бензин в России дешевеет три месяца подряд

Средняя стоимость литра бензина в стране на данный момент составляет около 2,28 доллара, дизельного топлива — около 2,36 доллара, отмечает британская ассоциация автомобилистов RAC. В 2021 году цены на бензин и дизель в стране в среднем не превышали 1,7 доллара за литр.

"Сегодня для водителей наступил поистине мрачный день: цены на бензин перешли удручающую отметку в 100 фунтов стерлингов за бак (около 125,67 доллара). Заполнить полный бак дизельным топливом теперь стоит 103,43 фунта (около 129,63 доллара)", — отметил глава Rac Саймон Уильямс, подчеркнув необходимость финансовой поддержки британцев со стороны правительства.

По его мнению, британские домохозяйства нуждаются в дальнейшей финансовой поддержке со стороны правительства, поскольку восемь из десяти семей зависят от своих автомобилей. Поэтому снижение пошлин на топливо на 5 пенсов в марте кажется сейчас ничтожным, ведь оптовые цены на бензин уже выросли в пять раз с момента весеннего заявления правительства, отметил он. Уильямс обращает внимание, что дальнейшее снижение пошлин или временное снижение НДС могло бы в значительной степени помочь водителям, особенно тем, кто имеет низкий доход и не имеет другого выбора, кроме как использовать автомобиль для передвижения.