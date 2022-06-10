БЕЛГРАД, 10 июн — ПРАЙМ. Максимальная розничная цена литра евродизеля в Сербии с 10 июня составляет около 1,77 евро, а литра бензина "европремиум" 95 — 1,67 евро. Об этом сообщили в Министерстве торговли, туризма и телекоммуникаций страны. СМИ: цены на топливо в Великобритании достигли исторического максимума

Максимальная розничная цена с учетом НДС на "евродизель" и бензин ВМВ 95 определяется размером средней оптовой цены на территории Сербии плюс 6 динаров (около 5 евроцентов) по литру. Предельная розничная стоимость двух этих нефтепродуктов устанавливается каждую пятницу и действует неделю. Акцизы снижены на 15%

Новые цены цены будут действовать до 17 июня, они вступили в силу в 15.00 (16.00 мск) в пятницу, как сообщило сербское минторговли.