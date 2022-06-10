ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Средняя стоимость бензина в США впервые в истории превысила 5 долларов за галлон (3,78 литра), говорится в опубликованных сегодня данных компании-агрегатора цен на автозаправках страны GasBuddy. Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года в мае

"Хуже всего то, что спрос не реагирует на резкий рост цен на бензин, что означает высокую вероятность дальнейшего роста цен в ближайшие недели”, — заявил руководитель анализа топливного рынка GasBuddy Патрик Де Хаан.

В качестве причин подорожания аналитики компании указывают рост цен на нефть на мировых рынках, снижение мощностей по её переработке, а также спецоперацию России на Украине, в результате которой произошло снижение глобального предложения при одновременно растущем спросе.

По опубликованной ранее сегодня информации Американской автомобильной ассоциации (AAA), средняя стоимость топлива в США составляет 4,986 доллара за галлон.