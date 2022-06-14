МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на АЗС Москвы за период с 6 по 14 июня остались прежними, не меняются четвертую неделю подряд, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

Литр бензина Аи-92 стабильно обходится в Москве в 47,8 рубля, Аи-95 — 53,02 рубля. Дизельное топливо в среднем стоит 54,1 рубля. Самое дорогое топливо — бензин Аи-100 — также не меняется в цене, остается на уровне 60,97 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.