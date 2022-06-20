МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов понедельника выросла на 3,45%, превысив отметку в 40 тысяч рублей за тонну впервые с 6 мая, марка Аи-95 и дизельное топливо также подорожали, свидетельствуют данные торгов. Байден назвал рост цен на бензин в США "субпродуктом помощи Украине"

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России составила 40 256 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2,93% — до 44 366 рублей за тонну, дизельное топливо — на 0,96%, до 55 673 рублей.

Цены на мазут также выросли — на 0,38%, составив 18 314 рублей. В то же время стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) продолжает снижаться — на 2,54%, до 9 541 рубля за тонну.

Биржевые цены на бензин двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начали активно снижаться в феврале. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Цены опускались в начали июня до уровня "ковидного" апреля 2020 года. Однако в последние несколько торговых дней они вернулись к небольшому росту.