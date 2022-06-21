В Словении зафиксировали стоимость бензина на заправках на уровне 1,75 евро за литр
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БЕЛГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство Словении со вторника и до 4 июля зафиксировало максимальную розничную стоимость топлива на автозаправочных станциях вне автомагистралей, передает национальное агентство STA. Отмечается, что за последнее время цены на бензин и дизельное топливо в стране выросли в среднем на 19 евроцентов за литр, почти на 13%.
С 21 июня цена за литр 95 бензина составит 1,75 евро, за литр дизеля — 1,84 евро.
"Это 19,5 евроцентов подорожания относительно прошлой цены за литр бензина и на 18 евроцентов больше за литр дизельного топлива. Новые цены будут действовать до 4 июля", — указало агентство.
В последние дни в Словении возникают очереди из автомобилей на заправках, в соцсетях распространялись слухи о нехватке топлива.
По словам словенского министра экономики Матьяжа Хана, власти страны проверяют АЗС, а нехватка топлива на некоторых из них могла быть вызвана тем, что на фоне растущего спроса продавцы решили "придержать" топливо до новой, более высокой цены.
Ранее к такой мере уже прибегли власти соседней Хорватии.