БЕЛГРАД, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство Словении со вторника и до 4 июля зафиксировало максимальную розничную стоимость топлива на автозаправочных станциях вне автомагистралей, передает национальное агентство STA. Отмечается, что за последнее время цены на бензин и дизельное топливо в стране выросли в среднем на 19 евроцентов за литр, почти на 13%. Правительство Хорватии зафиксировало цены на бензин и дизель

С 21 июня цена за литр 95 бензина составит 1,75 евро, за литр дизеля — 1,84 евро.

"Это 19,5 евроцентов подорожания относительно прошлой цены за литр бензина и на 18 евроцентов больше за литр дизельного топлива. Новые цены будут действовать до 4 июля", — указало агентство.

В последние дни в Словении возникают очереди из автомобилей на заправках, в соцсетях распространялись слухи о нехватке топлива.

По словам словенского министра экономики Матьяжа Хана, власти страны проверяют АЗС, а нехватка топлива на некоторых из них могла быть вызвана тем, что на фоне растущего спроса продавцы решили "придержать" топливо до новой, более высокой цены.

Ранее к такой мере уже прибегли власти соседней Хорватии.