МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Правительство Греции выделит новый пакет помощи в связи с ростом цен на бензин и топливо, общий размер субсидий составит 580 миллионов евро, сообщил премьер-министр Кириакос Мицотакис на заседании совета министров во вторник. Польша стала главным коридором для экспорта украинской продукции

"Новый пакет будет охватывать три месяца: июль, август, сентябрь, и будет интервенцией, которая будет касаться цен как на бензин, так и на дизельное топливо, и адресована более чем 3 миллионам водителей. Он оценивается еще в 375 миллионов. Таким образом, общая сумма государственных дотаций только на топливо достигает 600 миллионов, если быть точным 580 миллионов", — сказал премьер.

По его словам, прямая и косвенная помощь населению и предприятиям в связи с повышением цен на энергоносители составляет 8 миллиардов евро.

Ранее правительство заявило, что вводит программу Fuel Pass, по которой водители — налоговые резиденты Греции с задекларированным семейным доходом до 30 тысяч евро в год получат субсидию на 60 литров топлива в месяц в размере 22 цента за литр бензина.

"Новые меры, которые мы будем называть "Fuel Pass 2", повышают пособие на потребление бензина с 45 до 80 евро при оплате на заправке. Для мотоциклов от 35 до 60 евро. На наших островах субсидия будет еще выше: 100 евро вместо 55 до сегодняшнего дня, а на двухколесный транспорт 70 евро, вместо примерно 40", — сказал Мицотакис

По его словам, на практике это значит, что цена бензина уменьшается на 44 цента за литр при покупке 180 литров топлива для поездок в течение трех месяцев.

"В то же время правительство решило распространить государственную субсидию на отпускную цену дизельного топлива, чтобы сдержать рост во всей цепочке поставок, насколько это возможно. Она будет составлять 12 центов за литр. Итоговая выгода, включая НДС, составит 15 центов за литр. Наша цель — удержать цену на дизельное топливо ниже 2 евро за литр, и это будет действовать и в следующем квартале", — сказал Мицотакис.

В Греции последние недели растут цены на бензин. По данным министерства развития и инвестиций, 20 июня средняя цена литра 95-го бензина по стране составляла 2,424 евро. Дизельное топливо стоит 2,113 евро за литр. 30 мая, за день до принятия ЕС шестого пакета антироссийских санкций с эмбарго на импорт нефти из России, литр 95-го бензина стоил 2,277 евро. За год цены на горюче-смазочные материалы выросли на 36,6%.