МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Средние цены на бензин самой ходовой марки Аи-92 и дизельное топливо на АЗС Москвы за неделю с 20 по 27 июня чуть снизились после пяти недель без движения, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Эксперт рассказал о "бессмертии" нефти

Так, бензин Аи-92 подешевел на 1 копейку, до 47,79 рубля за литр, а дизельное топливо — на 3 копейки, до 54,07 рубля за литр. Изменение средних цен по Москве произошло за счет снижения стоимости топлива на заправках ЕКА, которые недавно были куплены "Лукойлом". В предыдущие пять недель средняя стоимость всех видов топлива в столице была неизмененной.

Литр бензина Аи-95 по-прежнему обходится в Москве в 53,02 рубля. Цена Аи-100 также не изменилась и остается на уровне 60,97 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.