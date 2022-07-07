МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Стоимость самой ходовой марки бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг снизилась на 0,5% и вновь опустилась ниже отметки в 38 тысяч рублей после небольшой коррекции накануне, свидетельствуют данные торгов. Бензин в России за полгода подорожал лишь на 0,39%

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга снизилась на 0,5% — до 37 840 рублей за тонну, вернувшись на уровни вторника, когда показатель и находился ниже уровня в 38 тысяч рублей. Летом прошлого года его стоимость несколько раз обновляла рекордные значения, исторический максимум был достигнут 13 августа 2021 года — 58 456 рублей за тонну.

Бензин марки Аи-95, напротив, подорожал по итогам четверга на 0,23% — до 42 478 рублей за тонну. Стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%, до 54 782 рублей за тонну. Мазут подорожал на 0,58%, достигнув 17 302 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подешевели на 0,29%, до 8 389 рублей.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада.