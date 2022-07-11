МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Средние цены на бензин двух самых популярных марок Аи-92 и Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 4 по 11 июля не изменились, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В Узбекистане цены на бензин Аи-80 выросли на 13%

Так, средняя стоимость Аи-92 составила на 11 июля 47,8 рубля за литр, Аи-95 — 53,03 рубля. Литр бензина Аи-100 по-прежнему обходится в Москве в 60,97 рубля. Цена дизельного топлива за отчетный период также не изменилась и осталась на уровне 54,07 рубля.

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта 2022 года.