ПЕКИН, 12 июл — ПРАЙМ. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно, говорится в опубликованном во вторник заявлении государственного комитета по делам развития и реформ КНР. США и МЭА призвали Азию снизить энергозависимость от России и Китая

"В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 12 июля 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 360 юаней (53,5 доллара) и 345 юаней (51,3 доллара) за тонну соответственно", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.

Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется на более чем 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.