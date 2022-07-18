МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Люксембург, Великобритания и Нидерланды лидируют в рейтинге стран Европы по доступности бензина, Россия — на тринадцатом месте, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. При этом меньше всего топлива могут позволить себе жители Румынии. Средняя цена бензина в России снижается девятую неделю подряд

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИЗИС

Как отмечают эксперты, в 2022 году европейские страны оказались в условиях острого энергетического кризиса, затронувшего все секторы рынка — электроэнергетический, газовый, угольный, а также рынок моторного топлива. Цены на бензин и дизельное топливо стремительно растут, правительства европейских стран вынуждены экстренно предпринимать меры по их сдерживанию – вплоть до их фиксации.

"Причин кризиса множество, и в том числе — постковидная разбалансировка мировой экономики и санкционные ограничения российского экспорта", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Эксперты отмечают, что доступность бензина зависит не только от его стоимости, но и от доходов граждан. В основе составленного рейтинга лежит количество топлива в литрах, которое могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители различных стран. Цены на топливо указаны в российских рублях.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ

Люксембург возглавил рейтинг доступности топлива с огромным отрывом. При средней стоимости 95-го бензина в 120,8 рубля за литр житель Люксембурга может позволить себе купить более 2 тысяч литров. Великобритании заняла второе место в рейтинге. Гражданин этой страны может приобрести только 1459 литров при стоимости бензина в 143,7 рубля за литр, что почти на 23 рубля дороже цены на топливо в Люксембурге. В Нидерландах, Германии и Ирландии жители могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты чуть больше 1400 литров.

Россия расположилась на 13-м месте, между Казахстаном и Италией. Жители РФ на среднемесячную зарплату могут приобрести порядка 1057 литров бензина. В Казахстане граждане могут приобрести 1102 литра топлива, в Италии — 966 литров.

На последнем месте рейтинга оказалась Румыния. Граждане этой страны могут приобрести лишь 384 литра бензина, что в пять раз меньше, чем в Люксембурге, и почти в три раза меньше, чем в России. Кроме Румынии аутсайдерами рейтинга являются Болгария, Латвия, Словакия и Хорватия. Их граждане не могут позволить себе приобрести на свои среднемесячные зарплаты больше 500 литров.

ЦЕНЫ СТАБИЛЬНЫ ТОЛЬКО В РОССИИ

В странах, участвующих в рейтинге, цены на топливо отличаются примерно в пять раз. Самый дешевый 95-й бензин можно приобрести в Казахстане за 28,2 рубля. Россия находится на втором месте после него и реализует топливо по 51,2 рубля за литр. На третьем месте по дешевизне нефтепродукта Белоруссия, где бензин стоит порядка 57 российских рублей за литр.

Дороже всего бензин обходится жителям Финляндии (155 рублей). В Дании, Греции, Нидерландах и Великобритании стоимость превышает 140 рублей.

"В большинстве стран с дорогим бензином основной причиной сложившейся стоимости являются высокие налоги на топливо", — отмечают эксперты.

По данным Росстата, которые приводятся в исследовании, с начала 2022 года цены на топливо в России практически не изменились. Во всех остальных европейских странах, участвующих в рейтинге, цены на бензин выросли и значительно отличаются от цен в 2021 году. Наиболее существенно стоимость увеличилась в Австрии (+48,4%), Болгарии (+44,5%) и в Испании (+41,9%). В 19 странах рост составил более 25%.

При этом самое дешевое дизельное топливо продается в Казахстане (31,4 рубля). Низкие цены на дизельное топливо также в России и Белоруссии (менее 60 рублей за литр).

Самое дорогое дизельное топливо продается в Швеции (155,3 рубля). В Финляндии, Великобритании и Дании литр дизельного топлива стоит больше 140 рублей.

В отличии от динамики роста цен на бензин, стоимость дизельного топлива выросла во всех странах, кроме Казахстана.

ПРОГНОЗ

По оценкам аналитиков, из-за растущих цен на бензин его доступность в европейских странах в 2022 году будет существенно ниже, чем в 2021.

"При этом в западноевропейских странах она будет по-прежнему выше, чем в странах Восточной Европы", — отмечается в пояснительной записке.

В России, где наблюдается избыток топлива на внутреннем рынке, существенного роста цен на бензин не ожидается, поэтому доступность, скорее всего, останется на уровне 2021 года или даже будет немного выше, заключают эксперты.