МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина самой популярной марки Аи-92 в России снижается уже 19 недель подряд, с марта: с 8 по 15 июля она опустилась на 0,02%, до 47,14 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. Названы овощи, продолжившие дешеветь на неделе

В целом средняя цена бензина за неделю с 8 по 15 июля осталась на прежнем уровне — 50,55 рубля за литр. Бензин марки Аи-92 подешевел на 1 копейку, или 0,02%, до 47,14 рубля за литр. Стоимость марки начала снижаться еще в марте — на неделе с 4-го по 11-е число.

Стоимость бензина марок Аи-95 и Аи-98 за отчетный период не изменилась, составила 51,21 и 60,11 рубля соответственно. Литр дизельного топлива также по-прежнему стоит 54,4 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 5 субъектах РФ. Более всего он подешевел в Ханты-Мансийском автономном округе – на 0,7%. Рост цен на бензин был отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе – на 0,6%. В Москве за прошедший период цены на бензин не изменились, в Санкт-Петербурге – выросли на 0,1%.

С начала года к 15 июля цена бензина в России в среднем выросла на 0,3% (в частности, Аи-92 подешевел на 0,1%, Аи-95, наоборот, подорожал 0,3%, Аи-98 — на 1,4%), а дизельного топлива — на 1,6%.

Производство бензина в России за неделю с 11 по 17 июля выросло на 1,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 853,9 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 0,8%, до 1,642 миллиона тонн.