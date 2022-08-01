МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Больше всего бензина могут позволить себе купить на свои среднемесячные зарплаты жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. Меньше всего топлива могут приобрести жители Чечни, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Цена бензина на бирже в России выросла более чем на два процента

СТАБИЛЬНОСТЬ ЦЕН

Как отмечают эксперты, в 2022 году в России цены на бензин были стабильными. С января этого года бензин марки АИ-92 в целом по стране подорожал всего на 0,5%. При этом в период с марта по июнь цена бензина ежемесячно снижалась, что эксперты связывают с падением экспорта продуктов нефтепереработки из-за санкций и их избытком на внутреннем рынке.

Согласно исследованию, в июне 2022 года средняя цена на бензин марки АИ-92 изменилась по сравнению с декабрем предыдущего года менее чем на 2% в 72 субъектах РФ, из которых в 56 изменение было меньше 1%. Цены на бензин выросли в 43 регионах, снизились в 41 регионе и в одном, Чукотском автономном округе, не изменились.

Цены по-прежнему существенно отличаются от региона к региону. В июне 2022 года средние цены на бензин марки АИ-92 в российских регионах изменялись в диапазоне от 43,48 рубля до 61,6 рубля за литр при общероссийском уровне 47,17 рублей за литр.

"При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых водителей зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе", — говорится в пояснительной записке к исследованию.

Эксперты отмечают, что в 2022 году наблюдается тенденция к росту заработной платы, что на фоне стабильных цен на бензин ведет к повышению его доступности, однако многое по-прежнему зависит от региона.

В основе составленного рейтинга лежит объем, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители регионов, наиболее распространенной в стране марки бензина АИ-92. Количество литров топлива, доступное для покупки на заработную плату, определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с мая 2021 года по апрель 2022 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2022 года.

ЛИДЕРЫ ПО ДОСТУПНОСТИ ТОПЛИВА

Лидерами рейтинга, как и годом ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва, где на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1087 литров. В Чукотском автономном округе, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе, Магаданской области и Сахалинской области жители могут купить более 1,5 тысяч литров в месяц.

В 14 субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от 1 до 1,5 тысяч литров бензина марки АИ-92. К ним относятся: Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Республика Саха (Якутия), Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Амурская область, Тюменская область, Хабаровский край, Архангельская область, Иркутская область, Приморский край и Томская область. Таким образом, в лидирующую группу по доступности бензина для населения входят северные и столичные регионы.

Жители 23 регионов на свои среднемесячные зарплаты могут позволить себе купить не более 700 литров топлива. Меньше всего бензина могут приобрести на свои зарплаты жители Республики Ингушетия (570 литров), Кабардино-Балкарской Республики (586 литров) и Чеченской Республики (587 литров). При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами.

ДЕШЕВЫЙ НЕ ЗНАЧИТ ДОСТУПНЫЙ

Согласно исследованию, разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 43,48 рублей за литр бензина марки АИ-92 в Челябинской области, до 61,56 рублей за литр в Магаданской области.

Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что авторы исследования объясняют большими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с дорогим бензином его доступность выше из-за высоких зарплат. Бензин марки АИ-92 в июне 2022 года стоил больше 55 рублей за литр в пяти регионах, и во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1000 литров бензина. Почти все они входят в первую десятку по доступности топлива, за исключением Республики Саха (Якутия), при стоимости бензина в 56,93 рублей она занимает 11 место.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 года зафиксирована в Челябинской области — 43,48 рублей за литр. Кроме нее, еще в четырех регионах средняя стоимость бензина марки АИ-92 в июне 2022 года была ниже 45 рублей за литр. Это Алтайский край (44,95 рублей за литр), Кемеровская область (44,76 рублей за литр), Курганская область (44,64 рублей за литр), Ямало-Ненецкий автономный округ (43,90 рублей за литр).

ПРОГНОЗ

По оценке экспертов, более чем на 2% цены на бензин изменились только в 13 регионах. Из них в двух зафиксирован рост — в Республике Адыгея (на 3,47%) и Севастополе (на 3,04%), в 11 — снижение. Наиболее существенно, более чем на 5%, цены на бензин марки АИ-92 снизились в Ямало-Ненецком автономном округе (-10,24%), Республике Тыва (-9,87%) и Республике Коми (-5,87%).

Во втором полугодии рост цен на бензин возобновится, но в целом по итогам года он будет значительно ниже инфляции, заключают эксперты.

"Ожидаемый рост цен составит не более 3-4%, тогда как ожидаемая инфляции – около 14%. При этом темп роста заработной платы будет в среднем по стране выше роста цен на бензин, в связи с чем ожидается увеличение его доступности для населения", — говорится в пояснительной записке.