МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России в июле снизилась на 0,05% по отношению к июню, падая уже пятый месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц выросла на 0,1%, свидетельствуют материалы Росстата. Спрос на бензин в США упал ниже уровней лета 2020 года, сообщил Reuters

"Цены на газовое моторное топливо снизились на 5,0%. Цены на дизельное топливо выросли на 0,1%, бензин автомобильный – практически не изменились", — сообщил Росстат. При этом в данных ведомства уточняется, что снижение стоимости бензина составило 0,05%.

Топливо в России дорожало в рознице весь 2021 год, по его итогам цена бензина выросла на 8,84%, превысив темпы инфляции, сообщал Росстат. По данным ведомства, цены на бензин в первые два месяца 2022 года еженедельно росли невысокими темпами, а в марте начали снижаться.

В месячном выражении цены на горючее снижаются уже пять месяцев подряд. При этом с начала января по конец июля бензин в России подорожал лишь на 0,31% при инфляции за этот период в 10,98%.

Что касается недельной динамики, то с 1 по 8 августа в среднем бензин подорожал на 0,02%, до 50,57 рубля за литр. В частности, цена марки Аи-92 выросла на 0,04%, до 47,17 рубля за литр, Аи-95 — на 0,02%, до 51,23 рубля, а Аи-98 — на 0,03%, до 60,15 рубля. Дизельное топливо подешевело на 0,04%, его стоимость составила 54,43 рубля за литр.

Производство бензина в России за неделю с 1 по 7 августа упало на 16,1% по сравнению с предыдущей неделей — до 769,9 тысячи тонн, а дизтоплива — на 5,5%, до 1,614 миллиона тонн.