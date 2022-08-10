МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду выросла более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин в России за июль цена снизилась в среднем на 0,05%

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов среды поднялась на 2,27% — до 46 441 рубля за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2,69% — до 52 676 рублей за тонну. Эти марки дешевели с 5 августа.

Стоимость дизельного топлива в среду выросла на 1,04% — до 56 922 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,56%, его цена составила 17 457 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 5,28%, до 12 554 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,12%, до 69 501 рубля за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.