МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в США в четверг впервые за несколько месяцев упала ниже 4 долларов за галлон, что дает некоторое облегчение американским водителям. Инфляция в США в июле замедлилась больше, чем ожидали рынки

По данным Американской ассоциации автомобилистов (AAA), средняя общенациональная розничная цена неэтилированного бензина regular в США 11 августа снизилась до 3,990 доллара за галлон.

В июне цены на бензин поднимались до рекордных 5,02 доллара за галлон. Столь высокие цены в итоге привели к сокращению расходов потребителей. Кроме того, последующему снижению стоимости бензина поспособствовало уменьшение опасений относительно предложения.

Цены на бензин летом обычно достигают пика. Как правило, они падают после окончания летнего сезона активных автомобильных поездок, который обычно завершается в День труда (в США в этом году он приходится на 5 сентября).

Котировки фьючерсов на бензин упали на 27,3% по сравнению с июньскими максимумами, в то время как цены на нефть WTI снизились на 25%. Бензин на АЗС подешевел более чем на 20%, однако в некоторых штатах цены снизились еще сильнее: например, в Огайо стоимость бензина упала на 27% по сравнению с июньским пиком.

Реализация нефти из стратегических резервов, которую США проводят совместно с Международным энергетическим агентством (IEA), помогла снизить цены на бензин на 17-42 цента за галлон, согласно анализу, проведенному министерством финансов США. Тем не менее истинное влияние этого фактора сложно оценить, добавили в министерстве.