МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг выросла более чем на 2%, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК больше не ждет спада добычи нефти в России в 2022 году

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга поднялась на 2,55% — до 47 627 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 2,74% — до 54 118 рублей за тонну. Накануне эти марки дорожали также более чем на 2%.

Стоимость дизельного топлива выросла на 0,35% — до 57 122 рублей за тонну. Мазут подешевел на 0,09%, его цена составила 17 441 рубль, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 3,55%, до 13 000 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,14%, до 69 600 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.