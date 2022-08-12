МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу незначительно подросла, к концу недели замедлив темпы роста, свидетельствуют данные торгов. Доллар ускорил рост к евро после выхода статистики по США

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов пятницы поднялась только на 0,01% — до 47 631 рубля за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 0,18% — до 54 213 рублей за тонну. В предыдущие два торговых дня эти марки дорожали более чем на 2%.

Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,36% — до 56 917 рублей за тонну. Мазут подешевел на 1,33%, его цена составила 17 209 рублей, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) подорожали на 0,88%, до 13 115 рублей. Стоимость авиакеросина поднялась на 0,5%, до нового рекордного значения в 69 946 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России стали заметно расти в конце 2020 года, к лету 2021 года стоимость основных его видов обновила исторические рекорды. С февраля 2022 года стоимость бензина двух самых популярных марок — Аи-92 и Аи-95 — начала активно снижаться. Эксперты связывали это с санкционными ограничениями на поставки нефти и нефтепродуктов в страны Запада. Стоимость дизельного топлива на бирже в этом году обновляла свои рекордные значения в две волны — в январе и в конце июля.