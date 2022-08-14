МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Правительство Украины внесло на рассмотрение Верховной Рады законопроекта об отмене льготного налогообложения на топливо. Об этом в воскресенье, 14 августа, сообщил депутат Ярослав Железняк.

В марте текущего года кабинет министров отменил НДС и акцизы на топливо на Украине для того, чтобы избежать дефицита.

"Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения на топливо. Текста еще нет, но по своей информации там будет: возврат акцизного сбора для всех видов топлива без исключения, возврат НДС на топливо до 20% (сейчас 7%)", — сообщил депутат Рады в своем Telegram-канале.