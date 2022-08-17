МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. О распространенных способах обмана водителей на автозаправках рассказали в Роскачестве. На АЗС начали продавать индийские мотоциклы

В частности, в сообщении ведомства говорится: "В век цифровых технологий самым простым и почти неуязвимым способом обмана на заправках стала модификация программного обеспечения заправочных комплексов. Управление вредоносной программой осуществляется с удаленного сервера".

Операторы АЗС активизируют программу, а после этого, "почистив" следы своего вмешательства, отключают ее. При этом отмечается, что водители не замечают недолива, ведь он составляет 3-7%.

Также недолив, по данным Роскачества, возможен при корректировке погрешности колонки. Работники АЗС провоцируют срабатывание автоматического защитного отключения пистолета, при этом цифры на табло колонки меняются.

Не долить несколько сотен граммов бензина получается и с помощью дырявых шлангов. После окончания заправки внутри шланга образуется воздушный столб, который и удерживает горючее, сообщили в Роскачестве.