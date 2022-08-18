МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Почему в России не дешевеет бензин, хотя производится в избытке, и какая динамика цен на это вид топлива ожидается в ближайшей перспективе, рассказал в беседе с радио Sputnik экономист Владимир Рожанковский. Цены на бензин в США снизились в четверг

По его словам, сейчас на рынке страны образовалось избыточное предложение бензина, что должно привести к снижению цены.

"Главный принцип экономики — это принцип спроса и предложения. Грубо говоря, это старшая карта в колоде. Все остальные соображения вторичны. В данном случае предложение явно превышает спрос, что теоретически должно привести к понижению цены", — отметил Рожанковский.

Но в действительности цены на бензин снижаются очень редко, поскольку они зависят не только от баланса между спросом и предложением.

"Нефтяные компании все равно будут смотреть на внешние рынки, несмотря на то, что мы изолированы от них из-за санкций. Они все равно будут "дергать за рукав" министерство энергетики и показывать ему на эти цены", — предполагает эксперт.

Он считает, что в случае существенного подорожания нефти на мировом рынке производители могут попытаться поднять цены на бензин внутри России, но это маловероятно, поскольку в США и Европе начинаются разговоры о рецессии, а "во время рецессии спрос на бензин обычно падает.

"Поэтому ожидать существенного роста цен на нефть на мировых рынках в ближайшее время не приходится", — спрогнозировал Рожанковский, добавив, что и цены на бензин в рублях пока расти не будут.