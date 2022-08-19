МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Афганистан планирует до конца 2022 года достичь с Россией соглашения о поставках около одного миллиона тонн бензина и одного миллиона тонн дизеля, заявил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи. Экономист объяснил, почему в России не дешевеет бензин

"Афганистану нужно сейчас более 4 миллионов тонн нефти. Мы уже импортируем нефть из соседних стран, но хотим нарастить поставки. Так как Россия является дружественной нам страной, то мы приехали, чтобы достичь какого-то соглашения по импорту российской нефти и нефтепродуктов", — сказал Азизи.

"Мы планируем импортировать около одного миллиона тонн бензина и столько же солярки — дизеля. Соглашение должно учитывать интересы обеих стран. Так как это очень важный момент, и этот вопрос является одним из главных приоритетов нашей страны, то мы хотели бы заключить такое соглашение как можно раньше", — отметил министр. Отвечая на уточняющий вопрос, может ли документ быть подписан уже в этом году, он ответил: "Да, в этом".

Министр вместе с делегацией афганского минпромторга с 14 по 21 августа находится с рабочим визитом в России, в ходе которого уже провел ряд переговоров в Москве, а в четверг направился в Казань.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9:00 мск.