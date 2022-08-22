МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Средние цены на все виды топлива на московских автозаправках за неделю с 15 по 22 августа выросли, сильнее всего подорожал бензин Аи-100 — на 40 копеек, до 61,68 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). В Хорватии установили новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо

Остальные виды горючего подорожали меньшими темпами. Средняя цена бензина Аи-92 и Аи-95 за неделю выросла в среднем на 4 копейки, до 47,86 и 53,10 рубля соответственно. Дизельное топливо подорожало на 15 копеек, до 54,26 рубля.

Бензин в столице прибавил в цене на сетях АЗС "Лукойла", "Газпром нефти", "Роснефти", "Нефтьмагистрали", а у ЕКА, наоборот, подешевел. Дизельное топливо подешевело в этой же сети и Teboil, а подорожало на заправках "Газпром нефти", "Роснефти", "Лукойла".

Цены на бензин на московских АЗС стали заметно расти в 2020 году, дизельное топливо дорожало с середины января 2021 года. Это произошло вслед за бурным ростом оптовых цен на бирже. Летом прошлого года темпы роста цен на горючее ускорились настолько, что обсуждались меры их сдерживания, вплоть до запрета экспорта и соглашения с нефтяниками, но они не были приняты. Стоимость топлива в Москве стабилизировалась и даже начала чуть снижаться в начале марта.