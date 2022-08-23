МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Китай со среды снизит розничные цены на бензин и дизельное топливо — на 29,9 доллара и 29,2 доллара за тонну соответственно, что станет пятым подряд снижением цен с конца июня, следует из опубликованного во вторник заявления государственного комитета по делам развития и реформ страны. Цены на топливо в Москве выросли за третью неделю августа

"В соответствии с последними изменениями цен на нефть на мировом рынке и действующим механизмом ценообразования на нефтепродукты, с 24.00 23 августа 2022 года цены на бензин и дизельное топливо внутри страны будут снижены на 205 юаней (29,9 доллара) и 200 юаней (29,2 доллара) за тонну соответственно", — говорится в заявлении на сайте ведомства.

До того цены на бензин и дизельное топливо в Китае таким же образом снижались с 29 июня, 13 и 27 июля, а также 10 августа. Из них самое большое снижение было зафиксировано 13 июля, тогда цены на бензин и дизельное топливо снизились на 53,5 доллара и 51,3 доллара за тонну соответственно.

Отмечается, что ведущие в стране нефтеперерабатывающие компании — PetroChina, Sinopec, CNOOC и другие — должны надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, обеспечить стабильность поставок и строго соблюдать государственную ценовую политику.

Действующий в Китае механизм ценообразования на нефтепродукты предусматривает, что в случае, если стоимость нефти на мировом рынке меняется более чем на 50 юаней (7,3 доллара) за тонну и сохраняется на этом уровне на протяжении 10 рабочих дней, то стоимость бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке корректируется соответственно.