МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Рост розничных цен на топливо в России ускорился в середине августа: бензин и дизельное топливо за неделю с 15 по 22 августа в среднем подорожали на 0,2%, свидетельствуют материалы Росстата. Цены на топливо в Москве выросли за третью неделю августа

Летом 2022 года розничные цены на топливо в России, по данным Росстата, преимущественно снижались. К небольшому росту они перешли в конце июля, увеличиваясь не более чем на 0,1%.

По данным службы, в среднем стоимость бензина за прошлую неделю выросла на 0,16%, или на 7 копеек, до 50,67 рубля за литр. В частности, марка Аи-92 подорожала на заправках на 0,08% (4 копейки), до 47,22 рубля. Литр Аи-95 стоил 51,31 рубля, что на 0,11% (6 копеек), дороже, чем на предыдущей неделе. Самые высокие темпы роста цен у бензина Аи-98, который подорожал на 0,4% (27 копеек), до 60,44 рубля. Цена дизельного топлива выросла на 0,2% (11 копеек), до 54,58 рубля.

Рост цен на бензин за неделю был отмечен в 54 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Коми – на 7,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Магаданской области – на 0,2%, в Алтайском, Краснодарском краях и Самарской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены выросли на 0,1% и 0,3% соответственно.

Производство бензина в России за неделю с 15 по 21 августа упало на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 818,9 тысячи тонн, а дизтоплива — выросло на 3,1%, до 1,616 миллиона тонн.